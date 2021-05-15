苗栗縣竹南鎮一名17歲許姓高職夜校男生15日上午偕同友人共10餘人前往南庄鄉風美溪苦花潭遊憩，許男在嘗試跳水之後就沒有浮上來，有人嚇得趕緊報案，消防人員抵達後約莫中午1時許將許男打撈上岸，送醫後不治。

一行十餘名青少年從竹南前往南庄知名的風美溪瀑布遊戲，因天氣炎熱，眾人在苦花潭玩水，許男約11時許嘗試跳水，未料跳下去就沒上來了，友人們趕緊報案。南庄消防分隊獲報後派遣10名警消、義消攜帶潛水裝備救援。約莫在中午1時許將許男打撈上岸，已無呼吸心跳，經急救後送醫仍不治。

苗栗縣消防局第三大隊表示，風美溪苦花潭為知名遊憩景點，風景優美在網路上頗負盛名，平常人煙罕至，因前幾天有雨，處於水源頭的苦花潭水深達5米分，去年就有大學生跳水溺斃，為消防局列管的危險水域，入口也有警告標示。

第三大隊指出，經檢傷發現許男頭部有輕微撕裂傷，致死原因推測為溺水，消防人員呼籲民眾須在安全範圍內活動，切勿做跳水等危險行為，因天氣熱、水溫低，瞬間跳下水恐有休克風險，甚至有可撞擊到頭部發生意外。

(中時 )