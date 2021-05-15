台北市疫情嚴峻，不過中央說仍維持民眾正常上班上課，外界關心市府是否研擬全市異地辦公及校園全採線上教學，台北市長柯文哲指出，明天教育局將邀集眾校長開會，討論下周是否採線上教學，下周一也會啟動居家辦公，異地辦公區域仍僅限於萬華地區。

由於台北市確診案例一日暴增89人，讓中央宣布全市防疫升第3級，規範室內5人、室外10人以上不得群聚，沒事別外出，即使出門也要配戴口罩，上班上課則維持正常，北市府也決定再祭出更嚴措施，17日起將有數項政策實施。

公有場館部分，北市副市長黃珊珊表示，目前北市府市政大樓已採實名制，17日起可能會更嚴格，禁止民眾到辦公處所，至於北市第二殯儀館是否開放公祭或只有家祭，也將在17日對外公告。

由於外界籲台北應儘快採取線上教學，柯文哲表示，明天下午教育局會邀集國小至高中的校長開會，原則上鼓勵線上教學，會討論線上、線下怎麼做，待會議結束會再有新措施。

至於異地辦公是否擴大，柯文哲表示，下周一開始會啟動居家辦公，異地辦公區域只限萬華，未考慮擴大。黃珊珊則補充，雖然萬華區有中央機關，但原則上只針對北市府轄下單位做管制，至於一般企業則會自提防疫計畫，市府不會干涉。

至於正值開議的台北市議會是否停會，議會秘書長洪樹林表示，相關細節和做法，會再下周一舉行政黨協商，待各黨有共識後才會向外界宣布，原則上還是以防疫為重。

(中時 )