台南市政府消保官連日來的稽查行動，並未發現民生物資有漲價情形，供貨量也平穩。（市府提供／洪榮志台南傳真）

新冠肺炎疫情升溫，台南市政府為免不肖業者或民眾，藉機哄抬民生物資或囤積居奇，法制處消保官15日稽查全市29家次的大賣場、商家，發現沒有民生物資漲價情形，供貨量也平穩；部分大賣場雖出現較多購物人潮，但業者針對部分商品限制購買數量，並仍有一定的存貨。

市府法制處長尤天厚表示，民生物資供需是防疫工作的支撐，該處消保官從14日起就到全市全聯、家樂福、頂好、愛買、好市多及大潤發等6大賣場，以及超商、小型超市、農會或一般商家，針對衛生紙、米、泡麵及麵條、罐頭食品、冷凍食品等重要民生物資的供需、販售情形進行稽查。

尤天厚說，截至15日已至東區、北區、中西區、南區、安平區、永康區、新市區、善化區、新化區、佳里區、麻豆區、新營區及後壁區等區完成29家次的稽查，都沒有發現重要民生物資出現囤積居奇或哄抬價格的情形，市府未來仍將持續查核，並與檢調單位密切聯繫，如查核發現有相關哄抬、囤積事證，將移送地檢署、公平交易委員會。

法制處也呼籲消費者不必恐慌，如有發現囤貨或哄抬物價現象，可致電消費者服務專線1950或洽各縣市政府消保官投訴。

(中時 )