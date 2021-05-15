旅日台將「大王」王柏融今天擔任火腿隊第4棒，他在4局下敲出右外野2分全壘打，本季第2轟出爐，助隊打破鴨蛋，王柏融此役4打數1安打，打擊率下修至3成93，終場火腿仍以3比7不敵軟銀隊。

火腿與軟銀系列戰第2戰，王柏融擔任第4棒指定打擊，前次「大王」扛起「4番」已是2019年6月20日，距今相隔695天；今天面對前隊友、軟銀洋投馬丁尼茲（Nick Martinez），首打席纏鬥7球，打成左外野飛球遭到接殺。

4局下王柏融再度上場打擊，雖然陷入2好0壞的球數落後，但他再度發揮纏功，在打到第7球時咬中151公里速球，轟出帶有2分打點的全壘打，助隊追成2比6。

不過火腿最終反撲未果，以4分差吞敗，敲出本季第2轟的王柏融表示，開轟那球打到的是速球，「雖然被逼到2好球落後，想著下一球一定要確實擊球，一開始難以得分，希望我能夠串聯起比賽後段的攻勢。」

另場西武與羅德隊的比賽，吳念庭首打席就出安打，中斷連2場無安打的情況，總計此役3打數1安打、貢獻1打點，西武則在先發投手松本航主投8局僅被敲2安、無失分好投帶領，以3比0完封對手。

(中時 )