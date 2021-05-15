疫情升溫！北投家樂福民眾爆搶購 百客人待結帳、泡麵搶空

因應雙北第三級警戒讓全民擔憂，引起搶貨、囤貨，全聯表示，會比照中元節、颱風天商品庫存量，已超前部屬將民生相關用品庫存量拉高3至4倍，貨量十分充足，只因目前門市湧入大量消費者購物，店員補貨不及，以至於貨架較空。

土城家樂福便利購超市今午貨架被掃光、結帳區有排隊人龍。（加樂福提供）

並呼籲消費者勿恐慌性囤貨，全聯會盡力補貨，並請物流視各門市狀況，將每天1次配送頻率調高成1天最高3次，以全力滿足消費者購買需求。另，請消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。

(中時 )