全聯貨量比照颱風天、中元節 貨源足勿恐慌囤貨 16:572021/05/15 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全聯貨量比照颱風天、中元節 貨源足勿恐慌囤貨。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情升溫！北投家樂福民眾爆搶購 百客人待結帳、泡麵搶空 訂閱影音： 中時新聞網 因應雙北第三級警戒讓全民擔憂，引起搶貨、囤貨，全聯表示，會比照中元節、颱風天商品庫存量，已超前部屬將民生相關用品庫存量拉高3至4倍，貨量十分充足，只因目前門市湧入大量消費者購物，店員補貨不及，以至於貨架較空。 土城家樂福便利購超市今午貨架被掃光、結帳區有排隊人龍。（加樂福提供） 並呼籲消費者勿恐慌性囤貨，全聯會盡力補貨，並請物流視各門市狀況，將每天1次配送頻率調高成1天最高3次，以全力滿足消費者購買需求。另，請消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。 雙北民眾瘋搶食物 名醫曝2東西沒人買 新竹巨城不見人潮 疑轉戰大賣場囤泡麵衛生紙 (中時 ) #囤貨 #消費者 #全聯 #貨量 #颱風天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百貨防疫全面升級 進場採實聯制 04:102021/05/15 財經要聞 尚在二期臨床 總統卻宣稱7月可上市 醫界怒轟 政治干預疫苗審查 04:102021/05/15 焦點要聞 南市消保官稽查民生物資 未發現藉機哄抬或囤積居奇 16:442021/05/15 生活 案1289去過 全聯小港康莊門市加強三道手續消毒 16:322021/05/15 生活 百貨超市外帶業績 逆勢增二～三成 04:102021/05/15 財經要聞 日本零售業銷售大調查！一片口罩帶動消費品市場大洗牌 16:302021/05/15 財經 民眾搶爆賣場 經濟部：米、泡麵、衛生紙每人限購2份 15:302021/05/15 生活 單日驚爆29例本土 和平夢魘再現 三總松山分院爆危機 疑與南部進香團有關 04:102021/05/15 焦點要聞 101觀景台休館、百貨影城與遊樂場全休 16:492021/05/15 生活 超商跟進實聯制 萊爾富雙北門市搶先上路 13:582021/05/15 生活 三級疫情警戒 萊爾富多家超商實施「實聯制」 16:202021/05/15 財經 生活熱門新聞 台中電子廠男員工確診 公布足跡遍及東海商圈 - 生活 彰化暴增6確診 1家5口母親節聚餐和刮痧業者全染疫 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 【三級警戒】圖輯／雙北民眾狂湧賣場全亂了 天龍人生活變這樣 - 生活 台中男足跡不只東海？網爆新光三越、西屯都在消毒 衛生局回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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