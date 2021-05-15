國內疫情升溫、雙北地區疫情警戒升至第3級，正值國內旅遊邁入旺季，疫情一夕打趴市場，絕大多數團客已經跑光，旅遊業界呼籲交通部觀光局盡速說明退費標準。觀光局宣布，如旅客仍欲取消行程解除契約，旅行社應提出已代繳行政規費或已支付必要費用的單據，經核實後予以扣除，並將餘款全數退還旅客。

國內本土案例大爆發，不等政府宣布旅遊禁令，一句「非必要不要外出」，早已讓國旅團客跑光，旅行社連日來處理退團處理到手軟。旅行業品質保障協會指出，旅行業者已經被要求不能作國外生意，現在連國內都沒得做，雙北警戒升級之後，政府應盡速說明退費標準。

觀光局表示，考量國民旅遊以跨區域旅遊活動為主，為減少跨區域間的非必要活動，公告旅客國內旅遊參團解約退費處理原則，原則上仍請業者與旅客協議延後，如旅客仍欲取消行程解除契約，應依據國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點規定，旅行社提出已代繳的行政規費或已支付必要費用的單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

旅宿業方面，有關個別旅客在指揮中心宣布第2級及雙北第3級之後，可能產生的取消訂房爭議，若民眾是依法被禁止入境、居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理致無法如期前往預訂住宿的旅宿業，符合「因不可抗力或其他不可歸責於雙方當事人之事由」，民眾得檢具相關證明文件，請求旅宿業者無息返還其已支付全部定金及其他費用。

不過，目前全台疫情警戒標準均2級，台北市、新北市則提升至第3級，而中央流行疫情指揮中心並未將雙北旅宿業列為強制關閉場所，也未強制民眾不得進入雙北行政區域，非屬「不可抗力」，因此取消訂房仍應適用「14日比例退款」、「3日比例退款」、「1年內保留已付金額作為日後消費折抵使用」等方式處理。

(中時 )