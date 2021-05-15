新冠肺炎疫情嚴峻，15日國內新增180本土案例，嘉義縣政府15日緊急召開應變會議，縣長翁章梁宣布嘉義縣採準3級防疫警戒，祭出11措施，其中包括關閉休閒娛樂場所、夜市等，公務員非必要不要到雙北洽公。

翁章梁說，疫情緊張只有全民防疫意識抬高，才能建立全面防護網，即日起嘉義縣外出全程戴口罩、關閉夜市、停止進香團與遶境相關活動等11項措施；嘉義縣公務人員非必要性不要到雙北洽公、活動；必要參加者，務必做好防疫措施。

此外，嘉縣將採更加嚴格防疫新措施，針對特定行業及夜市等人潮較多且難以保持社交距離場所，即日起停止營業至6月8日，翁章梁於應變會議中指示，針對下列場所，包括視聽歌唱業共151家、理容業97家、資訊休閒業6家、電子遊戲場2家及各鄉鎮共21個大小私人管理夜市，責成經濟發展處及警察局等相關單位編組前往稽查勸導，請業者攤商共體時艱，積極配合政府防疫措施立即停業。

嘉義縣準3級防疫警戒11項措施：

一、外出全程戴口罩，避免參加集會及活動。

二、關閉休閒娛樂場所(視聽歌唱、理容業、健身中心等)。

三、關閉夜市。

四、人民團體及合作社停辦集會活動。

五、停止進香團與遶境相關活動。

六、宗教祭祀場所活動應落實實聯制與社交距離並加強清潔消毒。

七、停止校園對外開放及停辦校外活動。

八、觀光景點及場館應落實人流管制，無法管制者一律要求關閉。

九、職場及工作處所須落實防疫規定。

十、宴席活動建議延期或停止辦理。

十一、啟動醫療應變防疫SOP。

(中時 )