新北市三重某國中14日接獲校內學生為疑似個案通報，新北市府立即要求該個案所涉及校內師生71人當天立即停課隔離二周，並通知家長儘速將孩子接回。新北市教育局表示，除指揮學校全面進行校園消毒外，環保局同步於進行外圍消毒，以確保師生安全，該名疑似個案已於15日經中央疫情指揮中心判定確診。

教育局長張明文指出，接獲疑似個案，即請該校釐清相關接觸史，並參照疫情停課標準，自14日起至28日止進行預防性停課、返家隔離，以學生健康為最重要考量。學生家長於接到學校緊急通知後，已陸續將孩子接回家中，學校並告知不得前往補習班及考場。

據了解，該個案為9年級學生，昨已提前調查接觸史，學生並沒有參與補習及社團，故受影響班級為1班，已請該班及其他與個案有密切接觸的師生，立即進行預防性居家隔離，初步估計影響人數為71人。

會考試務採「防疫從嚴、認定從寬」的原則，其中9年級學生計有51人居家隔離統一參加5月29、30日的國中教育會考補行考試，補考考生後續入學管道分發部分，將以外加增額錄取為原則。

教育局強調，新北市除依據中央「110年度國中教育會考防疫說明」辦理防疫措施外，考前與考後會由新北考區試務會進行3次以上考場全面消毒。而針對有疑似個案所屬學校學生應試之考場，將加強2次量測體溫與2次教室消毒，上午及下午第一節考試前量體溫，考試後消毒，環保局亦會於考前、考後進行考場學校外圍大清消。

(中時 )