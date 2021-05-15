國內疫情拉警報，本土病例大爆發，行政院於今（15）日上午10時45分舉行記者會說明相關防疫相關措施。資深媒體人羅友志觀察這幾天的記者會，並比較行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中和台北市長柯文哲等人的表現後指出，陳時中贏過蘇貞昌，但相較柯文哲卻有如學生，他不禁認為，「蘇貞昌GG了」。

近日國內確診新冠肺炎的患者人數暴增，且多集中在台北和新北，陳時中與柯文哲也連日召開記者會說明情況，而今日新增確診病例更是突破180人，連蘇貞昌都親上火線召開記者會說明現階段的疫情與政府的防疫措施，陳時中也在記者會上宣布雙北自5/15-5/28升至三級警戒；但不停班停課。

對此，羅友志今(15日)在臉書上表示，兩場記者會的1+1比較，蘇貞昌vs.陳時中，陳時中勝，陳時中vs.柯文哲，陳時中根本是學生級，蘇貞昌GG了。

網友們也留言回應，「柯P是這方面的專家，時中是牙醫的專家，衝衝衝是騙神的行家」、「為什麼沒有人要下台，真奇怪？」、「專家就是不一樣，大笨鐘無法比，另一個更不用說了。唉！天佑台灣！」、「個國家什麼時候才要讓專業的人來坐陣指揮....？」、「陳時中vs.楊志良呢?」。

此外，各界也很關心，這波疫情的重災區台北市萬華區，是否會考慮封區？陳時中則說，將隨時因應疫情變化，參考專家建議，做滾動式處理。

本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

(中時新聞網)