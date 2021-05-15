國內疫情大爆炸，有專家建議應暫時關閉國門，對此中央流行疫情指揮中心今天表示，目前非本國籍人士僅有在「必要」行程才得已放行，大多數入境的仍以我國籍、或持居留證者為主，因此暫時還沒有限縮邊境的打算，不過仍會是疫情需要滾動式調整。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，近期每天入境台灣的旅客都在一千三百人上下，主要都是我國籍旅客，或是持有居留證的在台人士，其他因需要而申請入境的比例不是很高。

不過衛福部長陳時中卻說，由於國內經濟的需要，加上家庭看護上的需求，近期確實有不少外籍移工入境，為入境台灣的最大宗族群，其次是從大陸入境的民眾，排名第三的才是自歐美入境的旅客，不過目前入境的旅客還在可接受範圍內，因此暫時沒有關閉國門的需要。

針對專家建議，陳時中表示，入境政策有很多顧慮，但防疫上還是量力而為，如果對防疫的負擔太重，讓整體醫療量能或檢疫量能不足以負擔，就會適度減少開放入境民眾，陳宗彥也說，目前沒有考慮進一步限縮邊境，但會配合防疫政策滾動式調整。

(中時 )