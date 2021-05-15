新增180例本土＋5例境外！雙北成疫情重災區

本土疫情爆炸，但當疫調牽扯到個人隱私卻增添困難。有媒體詢問，彰化兩例確診個案曾北上台北市萬華區賣水果因此染疫。指揮官陳時中無奈表示，雖然疫調發現，日前有個案確診個案稱到龍山寺買竹筍而遭染疫，「有另外的關係」，但這兩例「真的是去賣水果啦！」瞬間引發記者會現場笑聲一片。

中央流行疫情指揮中心今（15日）宣布新增180例本土確診，台北市確診89例中，萬華就佔了43例，另外彰化縣出現6名確診病例。現場記者提問，傳彰化2名確診者因曾到萬華賣水果因而染疫，是否屬實？彰化6名感染者是否也與此相關？

對此，指揮中心發言人莊人祥證實，這兩名到萬華賣葡萄的婦女，確實是因「送水果」而染疫，也研判和彰化確診有相關。陳時中則指出，現在疫調很困難，「不過這個案例是真正去賣水果的。」隨後現場便傳來一陣笑聲。

陳時中無奈表示，前幾天有確診個案稱到龍山寺買竹筍，但透過疫調研判，並不是那麼單純，「就不是真正只有這樣子，那後來都有另外的關係在。」

陳時中坦言，當疫調牽扯上個人隱私時，要取得保護個資和彰顯事實的平衡，有一定的困難在。「有時候確診者講話無法一吐真言，有多方面要考慮的因素在，這些都要進一步查證。」

(中時新聞網)