雲林一名6旬吳姓退休農夫，日前接到自稱中華電信客服來電，聲稱他積欠電話費2萬5000元，吳男表示，平日電話費是自動扣繳，不可能會有積欠情形。但假客服仍將電話轉接給自稱是黃姓檢察官。

「檢察官」向吳男表示，他有向銀行借貸欠款紀錄，且涉嫌一樁大型詐欺案件，要求吳男必須每日早上10時、16時及22時打電話報告行蹤，並將名下財產交出進行調查。吳男於是依指示將所有銀行存摺、提款卡及密碼和身分證件全數放入牛皮紙袋內，放置在公園旁的消防栓。隨後對方指示吳男回家等待，並交代吳男，基於偵查不公開，手機必須關機，且不得向任何人提起，否則案件再度陷入膠著，後果自負。

吳男因此不敢求助，但家人察覺他近日舉止怪異，多次詢問才鬆口脫出實情。事後吳男清查自己帳戶，發現3日內已遭盜領13次，共計損失61萬元，遂趕緊向警方求助。

另一名7旬蔡姓獨居阿嬤，上周接到自稱是「警察」來電，指她與多人涉嫌強盜和詐欺，案件已經進入司法程序，她必須將家裡的黃金珠寶全部提交出來，由「檢方」認定是否為贓物，若確認非違法取得，珠寶便會全數送還，並威脅阿嬤不得向任何人提起此事，否則將「永久沒收財物」。

2小時後，一名年約20多歲的年輕女子直接到阿嬤家，取走已經打包好的黃金珠寶，包含金項鍊、金手環、戒指、金元寶、金耳環等，共計30兩重，估計至少損失171萬元。

警方指出，假冒公務機構詐騙有4特徵：1.通常於青壯年上班時間8時至17時撥打。2.通常以市話撥打，或先撥打市話再要求被害人私下加LINE聯繫。3. 通常以「偵查不公開」要求當事人不得對外透露，或要求不得掛斷電話控制被害人行蹤，斬斷最佳求援時機。4.假冒公務員身分威脅利誘被害人盤點財產，並將存摺、隨身財物、房契、地契、印章、密碼交出。

警方表示，生活單純、獨居、不諳3C產品或資訊接收相對緩慢的長輩，是詐騙集團最愛下手的目標。如果家中有長輩，可協助他們在市內電話加裝來電顯示系統，並在手機上安裝來電過濾APP，提醒長輩遇有陌生來電，務必提高警覺或請對方留下聯絡方式，待家中年輕人返家再回電。另外，應將165反詐騙專線設為家中常備電話，遇到陌生人來電要求「盤點財物」、「傳真公文」、「監管帳戶」等疑似詐騙關鍵字時，不要驚慌，應先冷靜求證。

(中時 )