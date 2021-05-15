製作出韓國經典恐怖片《女高怪談》的知名電影製片人李椿淵，本月11日參加韓亞國際短篇電影節後，不幸於家中心臟麻痺過世，享壽69歲，其告別式在今(15日)舉行，包括孫藝珍、金玉彬、李秉憲，安聖基等大咖韓星都紛紛前來送這位「韓國電影大哥」最後一程，場面肅穆哀傷。

韓國電影界知名製片人李椿淵本月11號在家中因心臟麻痺暈倒，隨後被送往醫院，仍舊沒能醒過來，享壽69歲。畢業於中央大學戲劇電影系的李樁淵，在電影界默默耕耘長達40年，製作出《女高怪談》系列、朴贊郁《三人組》等50多部電影，他的逝世也讓韓國電影人感到格外哀傷，沉痛稱：「電影界的大明星殞落了！」

孫藝珍與李秉憲神色哀戚。(取自韓網)

李秉憲曾與李椿淵合作電影《中毒》，他在告別式上難過地說，李椿淵與他走過超過30年的演戲人生，就像是一座巨大的三，並不只是在過去，「我的心絕對不會變，現在不能再跟他見面了，這個現實很令人痛心，好悲傷，太可惜了，你本來要在未來10年、20年都要繼續教導我們」、「我很尊愛你，真的很感謝你」。

金玉彬淚流不止。(取自韓網)

以電視劇《愛的迫降》人氣再攀高峰的韓國影后孫藝珍，更是難過淚灑告別式，口罩也遮不住她哭紅的雙眼。曾演出《女高怪談4：聲音》的女星金玉彬也哭成淚人兒，令人看了心疼不捨。

(中時新聞網)