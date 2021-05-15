台灣疫情持續發燒，金門縣府今天下午召開緊急防疫會議，楊鎮浯縣長敲定14項因應措施，其中包括縣府及縣屬機關「限台令」即日起至28日前以前，未經專案核准者暫停公務赴台，同時也考量對來金旅遊人數祭出「限遊令」並取消全島最大規模的迎城隍遶境活動。

楊鎮浯並在下午4時參加行政院長蘇貞昌與縣市首長的防疫視訊會議，若有進一步的具體執行細節，縣府將立即公告周知。

楊鎮浯在縣內防疫會議中敲定的重大因應措施如下：

一、地區8大行業暫停營業。

二、全面停止進香團與遶境活動，在教堂、宮廟需要落實實名制，迎城隍活動則停辦。

三、龍舟活動停辦。

四、社團交接停止辦理。

五、提高全體免疫力，縣府已宣布17日起補助符合自費施打者之診察費用。

六、鑑於離島醫療能量有限，籲請中央限制全台各縣市旅遊人流管制，限制來金旅遊人流，並對所有配合全額退費的旅宿業者、航空公司進行補貼。

七、要求金門航空站、金門醫院設立清消門，相關經費由縣府政府補貼。

八、室內地區景點及解說行程，停止開放。

九、縣府及所屬各機關單位自即日起至本月28日前，所有公務赴台出差，未經「專案」奉准一律暫停，並聯繫近期中央來金洽公均延後辦理，員工私人行程赴台返金者，需自主健康管理14日。

十、縣立體育場館、游泳池、圖書館，文管所、社區活動中心、室內親子館等場館暫停開放至6月8日。

十一、 托育中心、育嬰中心，加強人員管制及衛生管理。

十二、 社區協會與各關懷據點停止各項活動及老人共餐，改採便當發送。長照機構暫停訪視。

十三、 婚、喪禮：落實實聯制。殯葬活動應加強宣導參與人數簡約辦理。

十四、各級學校畢業典禮，由各校朝線上舉辦規畫，如疫情警戒升高為3級，即取消辦理。

(中時 )