本土案例近日暴增，雖中央公佈桃園是目前為二級區域，但桃園市長鄭文燦15日下午隨即召開防疫會議，表示目前桃園市防疫等級提升至準三級，同時桃園、中壢、八德、龍潭夜市也皆停業到28日，不少攤販哀鴻遍野，表示「真的要吃土了」，也盼望政府能夠因應該政策實施配套措施，如攤販店家的補助、補償款等，坦言若2周都沒有生意，真的無法應付民生開銷。

記者15日下午直擊桃園觀光夜市，路口冰店老闆表示，剛剛才得知此消息，備料了一整個早上，也不知道是此時此刻開始停業，還是說明天才執行，目前尚未接獲任何通知，老闆也說，疫情爆發180例本土個案確實很嚴重，店家都能夠配合政府政策，但是希望政府能夠給予相對的補助款，不然水費、瓦斯費、電費都是一大困難。

水果攤老闆也說，現在才臨時說不給做生意，接下來的貨也都叫好了，難道全部都要白白給豬吃嗎，接下來兩週沒有進帳，「只能吃土了」，他也說，大家都是看新聞才知道消息，做也不是、不做也不是，現在的情形進退兩難，還在等正式的公告。

也有攤販說，目前只是準三級防疫等級就要停掉夜市，那為什麼不乾脆直接升三級，這樣讓大家有個規範、有個標準，中央記者會才說桃園是二級，攤販們都開始備料、準備營業，結果傍晚又有新聞說桃園升為準三級，抨擊地方政府為何不比照雙北直接升三級？

本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

(中時 )