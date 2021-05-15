疫情嚴峻，花蓮縣議會開會決議縣政總質詢，改採書面質詢，避免群聚效應，也讓縣府團隊全力投入防疫，盼能守住花蓮的零疫情，不要淪陷！（花蓮縣議會提供／王志偉花蓮傳真）

因應新冠肺炎疫情持續擴大，花蓮縣議會下午開會決議，正在召開中的第19屆第5次定期大會縣政總質詢，將於下週一起改採書面質詢，除了避免群聚效應，也讓縣府團隊全力投入防疫，盼能守住花蓮的零疫情，不要淪陷！

議長張峻表示，短短3天台灣新增58起本土病例，昨一天就新增180例、5例境外移入，衛福部長陳時中也宣布，5月15日至28日雙北升級3級警戒。目前為因應嚴峻且確診倍增的疫情，花蓮縣議會今天下午也召開疫情緊急應變會議，決議請縣政總質詢尚未質詢的議員，改為書面質詢，以避免群聚效應，讓縣府團隊全心投入防疫。

張峻表示，議會也建請花蓮縣府務必取消或延後非必要、非特定之活動，減少有密切接觸之群聚，公共及營業場所必須徹底執行實聯制，戴口罩，量體溫及保持安全社交距離，並落實群聚管控，縣內校園應採全面防疫消毒，必要時強制關閉休閒娛樂公共場域，期盼在府會和全體縣民的努力下，讓花蓮能安然度過這次的疫情危機。

花蓮縣議會第19屆第5次定期大會，於5月3日起開議至6月1日共計30天，議員總質詢時間才於上週開始，下週則改採書面質詢。

(中時 )