資深女星陳美鳳有「台灣最美麗的歐巴桑」封號，最早活躍於秀場，後來轉型本土劇女演員，有許多經典作品，雖然今年64歲仍有不少新作品，看出人氣依舊；陳美鳳最近回憶起秀場很多美女，她曬出當年黑到發光的美照，穿著性感設計泳裝蜜臀彈出，還自曝靠曬黑「秀也接不完」。

陳美鳳不僅是台灣最美麗的歐巴桑，昔日還是紅遍全台的秀場女王，今日她曬出秀場時期的舊照，畫面中她穿著性感泳裝，高衩設計讓蜜臀若隱若現，而有別於現在，陳美鳳的膚色是小麥色，讓她顯得格外陽光健康；她也透露，當年秀場很多美女皮膚都超白，像是馬世莉、朱惠珍和張瓊姿等等，才心想「我白不過他（她）們乾脆就曬黑」，意外有效果，讓她的秀也接不完。

陳美鳳分享秀場時期舊照，更透露當年靠曬黑從美女中脫穎而出，變成秀場女王。(圖/ 摘自陳美鳳臉書)

粉絲看到陳美鳳秀場時期美照都紛紛大讚，「秀場黑美人」、「健康的膚色就是如此」、「以前還以為美鳳姊是黑肉底，原來如此」、「不管黑還是白，都是最美的」、「我記得，青春洋溢的陽光女孩，健康膚色」、「大家記憶中的黑美人啊」、「這就是我小時候的黑珍珠女神」、「以前超愛妳的健康美，所以小時候曬得跟妳一樣」。

陳美鳳從1977年活躍至今，除了曾是秀場女王，後來更成為本土劇一姊，近年也都有戲劇作品，無論是8點檔還是公視人生劇展等等；而陳美鳳感情世界也常被拿來討論，其中她和初戀男友David結婚，到鬧婚變後對方獅子大開口要她一半財產，此事也讓眾人相當心疼她。

(中時新聞網)