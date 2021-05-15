國內疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心今（15日）宣布台北市及新北市即日起至5月28日將疫情警戒升為第三級，蟬聯3年台北米其林1星的餐廳「大三元酒樓」因防疫考量，今日在臉書官方粉絲頁宣布即日起至5月28日暫停營業。

大三元酒樓於發布之公告提到「因應疫情升溫配合政府防疫，為維護全體同仁與顧客的健康安全，大三元酒樓自今（15）日起暫停營業至5/28，不便之處，懇請見諒。有任何問題，請致電洽詢」，餐廳也於文末提醒民眾勤洗手，戴口罩，保持社交距離。

(中時 )