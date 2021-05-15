國內新冠肺炎疫情連環爆，高雄小港區14日也出現首例本土確診案例，染疫的是蘆洲前獅子會會長友人的女兒，但該女被診斷確診後，卻被爆出父親接受疫調時，並未吐露實情，進而發現女兒到醫院採檢時，也是謊話連篇，父親已被新北市衛生局重罰30萬，而高雄市衛生局也擬將對女兒開罰。

小港確診女子目前在高雄工作，她8日回新北市蘆洲與家人團聚過母親節時被父親傳染，隔日搭乘普悠瑪號列車回到高雄，並轉搭捷運回小港，最後走路返回租屋處，雖然該女無任何症狀，但發現父親染疫，便自行到院採檢並確診，事件才因此曝光。

隨後卻被爆出，父親確診進行疫調時，隱匿實情聲稱自己的小孩都在國外，因此疫調人員並沒有在第一時間就匡列女兒，引發各界撻伐，新北市衛生局15日上午也對父親祭出30萬元重罰。

據了解，女兒也是謊話連篇，當時得知父親確診後，女兒自行到醫院採檢，但他卻向醫護人員謊稱自己因為要出國，所以想要自費篩檢，並非先打1922防疫專線通知相關醫療人員，到院時還曾經脫下口罩，且未如實說出家人已經染疫的採檢理由，導致她確診後連帶害3位醫護人員遭隔離。

高市府衛生局表示，當時該女聲稱自費採檢是基於有出國的需要，才進行相關的採檢動作，但是在確診之後，根據市府的疫調資料和中央比對之下，才發覺她父親是確診個案，過程當中她與父親在這個疫調過程有拒絕規避妨礙隱匿疫情的問題，昨天在中央疫情指揮中心有明確回應，可能會針對隱匿疫情的部分進行開罰。

(中時 )