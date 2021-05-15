男子搭北捷未戴好口罩 遭婦勸阻竟嗆：「我下車等妳！」

男子搭北捷未戴好口罩 遭婦勸阻竟嗆：「我下車等妳！」

李姓男子14日晚與妻子搭乘捷運，由紅樹林站上車後，兩人均未戴好口罩、鼻子露出，附近劉姓女乘客發現後出言提醒，不料引發李男不滿出言嗆聲，表示：「關妳什麼事？」、「我下車等妳啦！」列車員工及警方到場制止，並調閱監視器後，認定李男夫妻確實未遵守規定，將由台北捷運公司，依違反傳染病防治法移請主管機關開罰，另劉女對李男夫妻提出恐嚇告訴，也由士林分局偵辦中。

捷運警察隊指出，14日晚9時許，李男夫妻由紅樹林站上車，搭乘淡水往象山方向列車，劉婦發現兩人未戴好口罩，於是提醒兩人要守規定。

但李男聞言卻當場暴走，開始辱罵劉婦，並恐嚇對方「下車講！」、「我下車等妳！」其他民眾見狀按下紅色緊急按鈕，列車員工到場制止時，李仍怒氣未消，不斷向劉婦嗆聲。

捷運警方事後調閱監視器，發現李男夫婦確實未將口罩戴好，鼻子整個露出，已由捷運公司依傳染病防治法相關規定報請開罰，最高可處1萬5000並拒載，恐嚇罪則交由警方傳辦中。

捷運警方呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具時，如發現未戴口罩乘客，可先按下門邊紅色緊急按鈕，通知站務人員及警方到場處理，不遵守規定者定依法究辦。

(中時 )