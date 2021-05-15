疫情指揮中心今宣布，新增180例本土確診病例，雙北也提升至3級警戒，但造成台灣疫情再度飆升，有不少網友認為，民進黨立委范雲因開協調會讓機師隔離時間縮短，由「5＋9」調整為「3＋11」是禍因。但資深媒體人黃光芹倒認為，范雲其實是替罪羔羊，不管是改3天、5天，都是陳時中他的不當決策，范雲哪有那麼大的本事。

資深媒體人黃光芹。(圖/本報資料照)

黃光芹14日在臉書發文表示，疫情凶險，民意代表該不該「強烈建議」航空公司機組員享防疫特權？當然不應該，因為縱放特定族群，可能出現破口，置老百姓於險境之中。

黃光芹並指出，她以為機組員至少得隔離7天，但現在看來根本不夠，當發生長榮機師確診時，她才知道，原來只隔3天，她感到實在太不可思議，而陳部長的理由是「華航會倒」，後來清零，華航自己說，只影響運量1成，陳部長是否多慮了？

最後，黃光芹強調，不管陳時中之前拍板的3天、中間改的5天，或又改回3天，都是他的不當決策。「范雲哪有那麼大的本事，可以撼動神山？真是高估她了，如果范雲不對，那陳指揮官豈不錯得更大！」。

指揮中心表示，今日新增180例本土個案，居住縣市分別為台北市89例、新北市75例，彰化縣6例、宜蘭縣及桃園縣各4例，另臺中市和基隆市各1例。此外，曾有確診者赴台南和高雄，相關疫情調查仍持續進行中。

范雲其實是代罪羔羊! 先說，疫情凶險，民意代表該不該「強烈建議」航空公司機組員享防疫特權？當然不應該!因為縱放特定族群，可能出現破口，置老百姓於險境之中。康橋董事長從中國回台，不戴口罩趴趴走，之前也先找過地方民代，但接到電話的民代，没有一... 由黃光芹發佈於 2021年5月14日 星期五

(中時新聞網)