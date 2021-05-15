本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

新冠肺炎疫情延燒，本土確診案例連日增加，行政院長蘇貞昌昨表示，未來2周，每個人都要成為阻斷傳播鏈的關鍵力量，但暫時沒有防疫警戒升級的必要。不過，昨晚疫情急轉直下，指揮中心向蘇貞昌報告，本土確診案例遽增，建議要做好升級的打算；今早上中央疫情指揮官陳時中向蘇揆報告，新增180例確診，蘇貞昌立即召集跨部會會議，會中決議雙北升級第三級，蘇在向蔡英文總統報告後，隨即舉行記者會對外宣布。

蘇貞昌昨在臉書表示，比起去年此時，我們已經有更充裕的經驗和資源對抗疫情，指揮中心陸續找到確診者間的傳播鏈，暫時沒有升級的必要。政院官員也稱，政府防疫工作準備已經全部到位。

不過，疫情變化快速，指揮中心今公布新增180例本土確診案例，創下台灣單日最多本土確診案例。據悉，陳時中昨晚已得知新增大量本土確診，立即向蘇貞昌報告情況，連夜進行跨部會會議，研商因應疫情變化作為，當時確認確診數量雖尚未達百例，但指揮中心已建議警戒層級要提高，並強化相關防疫措施。

行政官員表示，陳時中今早向蘇貞昌報告確診病例高達180例，蘇貞昌立刻再度召集各部會首長開會，討論防疫措施強化升級方案，並確認各項管制措施，最終拍板決議雙北防疫警戒提升為三級。同時，蘇貞昌也向蔡總統報告，總統要求各部會加強落實防疫警戒規範。

政院昨原本仍傾向防疫警戒暫不升級，一夜過後立刻宣布雙北市提升為三級警戒，行政院發言人羅秉成表示，主要考量本土病例遽增，新增確診件數相對量比較多，因此進一步提升必要的防疫措施。

外傳，有國營事業早在凌晨就接獲防疫警戒要提升至三級的消息，被要求嚴格保密。羅秉成否認傳聞，強調決定提升防疫警戒至三級是今上午蘇揆與跨部會討論後才拍板定案。

(中時 )