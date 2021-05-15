國立高雄大學防疫措施再升級！高雄大學校長陳月端15日召集團隊，舉行緊急應變會議，因應新冠肺炎疫情變化，並配合高雄市準三級防疫措施，再次加強校園防疫措施，前瞻預防部署，保障學生與學校員工的安全。
高雄大學說，具體措施除了已經公告的 「線上遠距教學」 外，更採取「停辦畢業典禮」、「非公務禁入校園」，以及「學校職員異地分流上班」 等措施。
高雄市政府方面，市長陳其邁提醒民眾，相關防疫措施也升級，希望民眾出門務必要戴口罩，減少到公共場所空間活動；市府所有大型活動也已取消。
(中時 )
國立高雄大學防疫措施再升級！高雄大學校長陳月端15日召集團隊，舉行緊急應變會議，因應新冠肺炎疫情變化，並配合高雄市準三級防疫措施，再次加強校園防疫措施，前瞻預防部署，保障學生與學校員工的安全。
高雄大學說，具體措施除了已經公告的 「線上遠距教學」 外，更採取「停辦畢業典禮」、「非公務禁入校園」，以及「學校職員異地分流上班」 等措施。
高雄市政府方面，市長陳其邁提醒民眾，相關防疫措施也升級，希望民眾出門務必要戴口罩，減少到公共場所空間活動；市府所有大型活動也已取消。
(中時 )
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