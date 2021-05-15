大陸女星劉詩詩不只是演藝圈著名的氣質女神，她還是辣媽代表，劉詩詩在前年與丈夫吳奇隆生下兒子「步步」後，她的身材和狀態就火速瘦回產前，而劉詩詩今（15日）更以絕美狀態出席活動，陸網還曝光劉詩詩的無P照，狀態美待全網

34歲劉詩詩今絕美出席品牌開幕儀式，她以一襲柔粉色的長洋裝、頂著黑色長捲髮氣質現身，劉詩詩顏值俏麗、皮膚白皙且身材超纖細，舉手投足完全看不出是一個孩子的媽咪。

網曝劉詩詩的無P圖，女神顏值和氣質依舊超美。（圖／取材自陳xiao曦微博）

陸網事後也曝光許多劉詩詩的無P照，只見女神的顏值超精緻，就算是無P照依舊美到逆天，劉詩詩的無P照和精修照看起來根本沒差，也讓網友直呼：「劉詩詩太美了」、「生圖拍得超級美」、「太漂亮了吧 舉手投足都是優雅」、「這是什麼神仙氣質」，截至發稿前，微博還以「劉詩詩成都」登上熱搜榜，可見話題超夯。

劉詩詩以一襲柔粉色的長洋裝、頂著黑色長捲髮氣質現身。（圖／取材自詩詩的小板報微博）

劉詩詩雖然屢次以瘦美的纖細身材成為話題，不過談到育兒生活，她總是散發滿滿母愛，劉詩詩接受大陸雜誌《時裝LOFFICIEL》專訪時，她就罕見分享2歲兒子步步的生活日常，劉詩詩表示，當兒子跌倒受傷時，她會靜下心來告訴步步「這樣磕著是不是痛痛？」劉詩詩教步步學會面對，而不是小孩跌倒後，她就急著把東西移走，同時她也以「甜蜜」2字來總結這段親子的相處時光，滿滿母愛藏也藏不住。

(中時新聞網)