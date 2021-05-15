巴黎聖日耳曼本季不太順遂，因為前陣子他們才輸球失去爭奪歐冠機會，今天又傳出了不好的消息，因為當家球星內馬(Neymar)又惹上麻煩了，他在與蒙彼利埃的比賽中吞下黃牌，而他的黃牌數也累積到無法參加決賽的地步，好在明星隊友姆巴佩(Kylian Mbappe)已經傷癒回歸，否則得不償失！

這場比賽巴黎和蒙彼利埃踢成2：2平手，雙方來到PK大戰巴黎才以6：5獲勝，進入法國盃決賽，內馬在比賽第86分鐘才替補出場，沒想到只踢4分鐘就在場上吞了黃牌，在比賽第89分鐘時，蒙彼利埃球員在前場拿球，內馬從側邊上前拚搶，不小心踩到了對方的腳，主裁判立刻送給內馬一張黃牌，當時內馬不斷抱怨，但判罰並沒有因此改變。

本週五法國足總紀律委員會就宣佈，內馬因累積黃牌而將無法參加法國盃決賽，這消息無疑重傷巴黎，因為他們已失去了歐冠門票和爭奪法甲冠軍機會，目前只能參加5月20日與摩納哥的法國盃決賽，但此時卻傳出內馬無法上陣，幾乎宣告巴黎將錯失本季三大頭銜，畢竟姆巴佩還有傷在身，巴黎下一場能否贏球完全是未知數。

內馬賽後仍對此判決相當不滿，他在社群嘲諷裁判說：「我踢5分鐘第一次犯規，他毫不猶豫給我一張黃牌，感謝你讓我缺席決賽，我認為這個判罰帶有私人情緒，我想了解他的想法，他應該得到掌聲，真是一團糟！」確實內馬這一犯充滿爭議，而且還是本場第一次犯規，或許直接舉牌有點太嚴重了，接下來巴黎要如何在沒有內馬的狀況下奮鬥，是他們在20號之前要深思的問題。

(中時新聞網)