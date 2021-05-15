因應桃園市進入準3級防疫措施，桃園市政府文化局所屬文化場館自5月15日起至5月28日暫停對外開放，藝文活動如講座、電影欣賞、皆一併暫停辦理，借書到期者可延長30天歸還、預先借書者也延後取書。

文化局表示，桃園市政府文化局及附屬展覽館、桃園市立圖書館及附屬38分館及4個閱覽室、桃園市立美術館附屬兒童美術館、大溪木藝生態博物館及附屬展覽館、桃園展演中心、中壢藝術館、龜山A8藝文中心、桃園光影文化館、中壢馬祖新村、中壢中平路故事館、龜山眷村故事館、中壢壢景町、中壢壢小故事森林、楊梅故事園區、大溪太武新村、龜山憲光二村、House135、桃園土地公文化館，15日起至5月28日暫停對外開放。

文化局表示，民眾若在桃園市各圖書分館已借圖書資料應還日期在5月15日至5月28日者，自動展延30天歸還，也請民眾勿利用各館還書箱歸還館藏資源。另有預約借書者原訂在5月15日至5月28日取書者，延後至各圖書分館重新開館後7日內取書，同時圖書館暫停開放期間，持續提供電子資源服務，只不提供通閱、預約館藏資源服務。

(中時 )