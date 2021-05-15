雙北地區防疫警戒升級，交通部台鐵局宣布，即日起至5月28日，汐止、台北、萬華、板橋、樹林、鶯歌、桃園等7個車站，平日上、下班時間將進行人流管制，如車站月台旅客容留量達2分之1，即於剪票口管控。

台鐵局說，針對雙北地區轄屬車站（五堵、汐止、汐科、南港、松山、台北、萬華、板橋、浮洲、樹林、南樹林、山佳、鶯歌；四腳亭、瑞芳、猴硐、三貂嶺、牡丹、雙溪、貢寮、福隆；平溪及深澳線各站）強化清潔消毒，各車站提升清潔消毒頻率為每小時1次，另每日收班前再進行1次深度清潔消毒。

為分散尖峰時段人流，汐止、台北、萬華、板橋、樹林、鶯歌、桃園等站，5月15日至28日，逢周一至周五上午7至9時、下午5時至晚間7時進行人流管制，如車站月台旅客容留量達2分之1，即於剪票口管控，持電子票證旅客應等待月台人潮疏散後始開放進站（持對號列車有座票旅客除外）。

台鐵強調，實施人流管制是為保持月台候車社交距離及避免車廂擁擠，請旅客運用彈性上班時間儘量選擇提早或稍晚時段乘車，避免增加候車時間，未來將視人流管制辦理情形滾動檢討調整管制方式，以降低旅客不便。

(中時 )