台南市官田區隆田酒廠今年5月17日至5月28日，將日產300C.C、7萬2000瓶75％酒精。（本報資料照片）

本土確診案例激增，受行政院指示，台灣菸酒公司隆田酒廠、宜蘭酒廠及嘉義酒廠將投入酒精國家隊行列。台南市官田區隆田酒廠廠長鍾國材表示，近期疫情再度升溫，今年5月17日至5月28日，將日產300C.C、7萬2000瓶75％酒精，且未來還視疫情發展調整日產量。

鍾國材說，隆田酒廠主要生產高粱酒等酒類，也有少部分產線生產95％酒精，新冠肺炎疫情持續，酒精等防疫物資需求大增，已接獲上級通知，隆田酒廠將與宜蘭酒廠及嘉義酒廠，率先加入酒精國家隊行列；自下周一開始，撥出部分酒類產線來生產防疫酒精。

鍾國材進一步指出，去年2月1日到2月11日，奉命增派人手，採三班制生產95％酒精；去年自2月11日至5月12日，調整產線，採兩班制、日產12萬瓶75％酒精；目前先採一班制，日產300C.C、7萬2000瓶75％酒精，並將視疫情發展，調整班制和日產量。

鍾國材提到，近日有些門市據點已傳出酒精搶購潮，廠內去年生產所庫存10萬多瓶、75％酒精的量，上周都已全數撥給各門市據點，下周一開始，廠內趕緊生產新的一批，供應市場需求。

(中時 )