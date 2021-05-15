東河鄉發富谷部落多功能聚會所，15日完工啟用，族人舉辦歲時祭儀，不用日曬雨淋。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

聚會所是部落族人日常聚會及辦理歲時祭儀的重要場所，原住民委員會補助工程經費1500餘萬元，興建台東縣東河鄉發富谷部落多功能聚會所，15日完工啟用，縣長饒慶鈴說，這是全縣第141座，縣府將持續推展部落空間的建置和文化保存，盡早達成1部落1聚會所的目標。

東河鄉發富谷部落過去因為集會所廢置，傳統祭典改在東河國小操場舉行，飽受風吹日曬之苦，縣府爭取花東基金，在徵得土地管理單位東河國小同意後，辦理地方說明會，確認部落需求及聚會所形式，與族人多次討論後，歷經近2年終於完工啟用。

縣長饒慶鈴表示，台東縣共有183個部落，發富谷聚會所是全縣第141座，部落聚會所的涵蓋率達8成，縣府將持續推展部落空間的建置和文化保存，盡早達成1部落1聚會所的目標，提供部落文化傳承及完善的活動空間場地。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，行政院及原民會先補助發富谷部落多功能聚會所70萬元完成規畫設計後，再補助興建工程經費1534萬餘元興建，很高興終於完成這項部落基礎建設。

夷將指出，目前原民會核定補助東河鄉的聚會所有3座，總計經費3565萬元，除了這次啟用的發富谷部落多功能聚會所外，還有瑪屋撈外部落與阿拉巴灣部落在辦理用地取得中。

15日啟用典禮有立委劉櫂豪、廖國棟、鄭天財、縣議員楊秋珍、高美珠、東河鄉長葉啟伸等人參與，族人以祈福儀式及迎賓舞表達感謝之意。

(中時 )