國中會考在15日登場，國文科和寫作測驗在下午4點40分正式結束，這次寫作測驗的題目是「未成功的物品展覽會」，有學生指出，題目一出不太了解作文的題目，但經過思考後才進入狀況，至於國文科測驗的部分，則在文言文較多有偏難。
古亭國中學生劉彥辰表示，起初寫作測驗下筆時會有點難，平常練習時沒有這種題目，算是第一次見到，但是看到不會的題目主要還是要先打草稿，解析題目的涵義再下筆，這次國文測驗的部分很多文言文，段落很長需要一些時間思考。
古亭國中學生李佳璇指出，寫作測驗的部分有點難，要想一下融合一些自己的故事才能發揮，要加入個人的經驗；李佳璇說，自己是寫自己的繪畫，加上一些回憶，平時剛好喜歡畫畫，就會做聯想，題目的想像空間很大，寫作測驗也是會先打草稿，先把4段落的主題寫出再去擴充。
李佳璇指出，國文測驗部分最後在文言文的部分偏難，但從文中還是可以找出線索，思考後可以作答，與考古題相比，文言文部分算是偏難。
(中時 )
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