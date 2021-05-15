農委會主委陳吉仲（中）南下台中霧峰視察公糧倉庫及農會自營包裝食米供應情形。（農糧署提供／王文吉台中傳真）

雙北疫情失控，各地爆搶買物資及恐慌囤糧。農委會主委陳吉仲15日南下台中霧峰視察公糧倉庫及農會自營包裝食米供應情形，他表示，目前全國公糧庫存75萬噸，民糧充足且加工備貨順暢，而今年第1期稻作已由高屏地區陸續收穫，足供全國7.5個月，籲國人大可放心。

陳吉仲視察霧峰區農會公糧倉庫後受訪表示，霧峰區農會儲存2000公噸公糧，全台灣各地共有70多萬公噸，再加上一期稻作已由屏東、高雄陸續收割，供應國人7個月以上絕無問題。國內白米價格穩定，農委會也會隨時關注市場波動，絕對會維持價格及供應無虞。

陳吉仲強調，農委會的責任就是要提供全國消費者所需要的糧食，以及維持市場穩定。他並指出，全國有1400多處養雞場，日產2400多萬顆蛋，每天可供應每位國人至少1顆上，目前尚有30萬箱、每箱200顆存量。

陳吉仲也提到，雞肉、豬肉也都各有超過15萬公噸存量，絕對可以滿足未來3個月需求。至於漁產庫存超過12萬公噸，遠洋及近海漁業運作一切正常，他信心喊話「民生需求供應無虞，國人大可放心」。

農糧署說明，政府依糧食管理法，隨時儲備不低於3個月(30萬公噸)消費量之安全存量，目前公糧庫存數量達75萬公噸糙米，足供國人7.5個月消費需求，且國內稻作年可收穫2次，稻米供應量非常充足，國人不用擔心。

(中時 )