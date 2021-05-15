縣長林明溱主持「南投縣因應嚴重特殊性傳染性肺炎應變中心」緊急會議；將限制縣內公務人員赴傳出疫情的縣市出差開會。（南投縣政府提供）

因應國內本土疫情嚴峻，南投縣長林明溱15日下午召開緊急防疫應變會議，決議升級管制30項新措施，推動接近「三級警戒」防疫效果的新作為。林明溱說，他矢志全力守護南投這塊防疫淨土，縣府團隊全體總動員，期待縣民全力相挺，萬一有業者「犯規」，縣府將開罰並撤銷營業登記，以收最大嚇阻作用。

面對疫情爆發性擴大，南投縣政府今天下午各局處全力總動員，由縣長林明溱主持「南投縣因應嚴重特殊性傳染性肺炎應變中心」緊急會議；包括衛生、民政、建設、警察、社勞等各局處，共提出28項防疫管制作為；經過討論後，最後決議將推動共30項全新且更嚴格防疫管制。

縣府表示，強化管制措施重點，包括全縣240處文健站、長照、社區關懷、失智據點、巷弄長照站，即日起暫停開放，日照中心雖維持供餐改送餐；八大行業及夜市、舞廳、舞場、特種咖啡茶室、理容業、養生館、遊藝場所、撞球場、保齡球館等，即日起停止營業至中央政策決定開放。

文化局藝文活動暫緩或取消，電影院依照中央要求加強管制清消實聯制，游泳池管制暫停開放，社區大學、部落大學、婦女大學、老人大學停課。縣管風景區將採取總量管制、遊艇業限乘5成、螢火蟲季活動取消；餐廳鼓勵外帶，採實聯制加強清消安全社交距離；4大超商關閉用餐區鼓勵外帶。

南投縣取消各校畢業旅行、戶外教育、校外教學及非必要之活動與研習。畢業典禮請各校規劃以視訊方式辦理。縣長獎聯合頒獎、科展頒獎、技藝競賽頒獎典禮取消。全縣國中小校園(含公私立幼兒園)停止對外開放。

自即日起各公私立游泳池及健身中心、體育場館停止對外開放，俟疫情緩和中央規定後再開放。各樂齡學習中心即日起至6月8日停止上課。後續視狀況再行通知復課時間。家庭教育中心辦理之課程及活動皆暫緩辦理。

林明溱強調，將限制縣內公務人員赴傳出疫情的縣市出差開會，除非中央部會必要參加的會議外，儘量避免前往雙北；同時擴大縣府彈性上班到2小時；鄉鎮市10起隔離個案時即啟動該鄉鎮全境消毒。

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(中時 )