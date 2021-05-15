家樂福因應搶購潮而釋出限購公告。（姜霏攝）

疫情升溫！北投家樂福民眾爆搶購 百客人待結帳、泡麵搶空

新冠肺炎疫情延燒不斷，中央15日公布180例本土確診個案，導致民眾人心惶惶出現了搶物資的現象，全台各大賣場衛生紙、泡麵等民生用品近日皆大量銷售，家樂福15日下午正式宣布限購公告，「泡麵、麵條、罐頭、衛生紙每人限購兩組，水則限購一箱」，另各地購物中心人潮也隨之銳減，桃園市台茂購物中心15日人潮急速降下了7成，大江購物中心人潮也有明顯減少。

記者15日下午到家樂福經國店、桃園店，在出入口都擺放了限購的公告，清楚標示每人僅能限購兩組泡麵、麵條、罐頭及衛生紙，水只能限購一箱，家樂福店員也說，從14日就出現了搶購的風波，由於購買情形太過熱烈，正式於15日下午擺放限購公告。

台茂購物中心表示，因應疫情日漸嚴重，15日的人流量大概下降了7成，目前全館的餐飲業都有做實名制，而為掌握全館的出入人口，將於下週一正式開始執行進出都要實名制，館內也定期都有確實消毒清潔，保障消費者安全衛生的空間。

大江購物中心則說，雖為掌握實際的人流量，但明顯館內的人潮下降不少，館內有與外送平台合作的餐飲店家反而消費數量有增加，而實名制的部分餐飲業皆有確實掌握，全館出入實名制的部分則還在討論中，預計近期會再度公告。

(中時 )