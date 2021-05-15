國內疫情升溫，本土確診案例今（15日）單日爆增達180例，引發全台民眾疫情恐慌再起。保險業者對此視為另類商機，富邦、國泰立即推出防疫保單，提供民眾一種疫情下的健康醫療保障，民眾只要染疫遭到隔離、住院即可獲得理賠。

先前桃園部桃醫院醫護染疫爆發本土確診，台灣產物保險推出防疫保單，僅需要支付500元的保費，若保險人收到隔離通知書，相關理賠即會啟動，保險金額達10萬元；不過可惜的是，該防疫保單隨即便停售；所幸台產防疫保單雖停售，但眼見現在本土確診案例與日漸增，民眾也開始尋找新的防疫保單，為自己增添一層保障。

國泰產險推出的防疫保單方案專案中，倘若不幸居家隔離後確診，即可申領「法定傳染病隔離補償」2萬元和「法定傳染病確診補償」6萬元，並且再依照住院天數給付住院保險金，總理賠金額至少8萬；另外，該專案的費率方面，年齡未滿15歲者為888元、大眾年齡區間15至59歲為988元，年齡60至64歲為2100元，續保最高至70歲。

而富邦產險的防疫保單，若不幸因法定傳染病而隔離，將可獲得3萬元的法定傳染病隔離費用補償保險，另外，若因法定傳染病住院，最高給付天數為45日，可獲每日3千元的理賠金額，並在出院後給予3萬元的關懷保險金。

(中時新聞網)