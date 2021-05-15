行政院長蘇貞昌15日舉行記者會，指昨天新增確診個案超過180例，陳時中也表示雙北防疫將升級3級警戒，引起各界關注。根據一份網路民調顯示，有超過7成網友對疫情擴散感到非常擔憂，有超過5成網友表示，感受到雙北防疫升級的影響，同時還有將近7成網友對於政府是否能防堵注意情沒有信心。

入口網站《YAHOO》以「本土案例單日激增180例，雙北升級3級警戒，你擔心嗎？」為題，進行網路投票，投票時間為5月15日至18日，截至15日下午5點30分，已有超過1萬名網友參與投票，結果顯示，感到非常擔心的網友有74.6%，還算擔心的有15.7%，不太擔心的有5.8%，完全不擔心的有3.3%，另外有0.6%網友為表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

在是否受到雙北防疫升級3級警戒影響的部分，覺得非常有影響的網友有34.9%，還算有影響的有29.9%，不太有影響23.1%，完全沒有影響10.9%，另外有1.2%網友沒表示明確意見。

對於行政院長蘇貞昌說，為了保護國人同胞，依照傳染病防治法等相關規定，做出更即時更強的規範，對政府防堵這波疫情擴散是否有信心，對此感到非常有信心的網友有8.4%，還算有信心的有22.5%，不太有信心的則有29.8%，完全沒信心的有38%，另外有1.3%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

此外，針對雙北防疫升級，新北市長侯友宜表示，新北市將會擴大管制並針對高危險疫情區域進行區塊封鎖，新北做最好的準備、做最壞的打算；台北市長柯文哲則呼籲市民盡量留在家裡，沒事不要外出，外出要戴口罩，不要在外吃東西。

(中時新聞網)