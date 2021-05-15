疫情緊張，花蓮縣政府召開防疫會議，其中花蓮市著名東大門夜市，雖已控制5000人進入，不過因疫情發展迅速，決議明天（週日）起關閉，各地的流動夜市也是全部暫停營業，之後將視疫情再決定何時恢復；至於明天要舉行的春季集團結婚、原住民族聯合豐年節大會舞徵選決賽也都將延期。

縣府發言人、代理秘書長張逸華說，疫情升溫，縣府持續到人潮聚集場所宣導防疫，不過隨著本土疫情不斷出現，縣長徐榛蔚強調提高防疫準備，裁示以「準三級」高規格因應，包括相關防疫物資、防疫旅館、防疫計程車等，都積極加強整備。

今下午再度召集縣府團隊，徐榛蔚表示，防疫視同作戰，東大門夜市和流動夜市16日起停止營業，視疫情狀況滾動式修正，游泳池除體育專班因課程所需外一律停止使用；親子館、社區大學、樂齡學習中心、K書中心、社會教育機構、老人共餐活動中心等暫停開放一周至5月22日，文健站除有個案的特殊需求外，原則上一律暫停長者到站7天，俟疫情後續情形作滾動式調整，徐榛蔚說：「做好長期應戰的準備」。

衛生局長朱家祥指出，目前仍是零確診、無社區感染跡象。花蓮醫療整備作為部分，防疫旅館共計有三間161房，花蓮隔離病床現有27床、正壓隔離病床6床，負壓隔離病床30床，近日去過雙北的縣民，若身體不適，可就近到縣內各大醫院篩檢。

得知縣府宣布防疫關閉東大門夜市，東大門福町夜市管委會主委黃家明說，關閉對業者影響雖大，但疫情擴散已經很嚴重，暫時關閉也是不得不的做法，業者都能體諒也願意配合。希望在現在花蓮還沒有疫情的時候，就能先趕快擋下來，等未來疫情趨緩，再恢復做生意。

本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

(中時 )