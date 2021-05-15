台南市不少家藥局防疫物資架上的口罩與酒精都被掃光光。（程炳璋攝）

台灣新冠肺炎確診數15日暴增180例，台南市500多家藥局出現搶購潮，許多藥局的防疫物資不到1天就被掃光，其中以口罩與酒精銷量最好，較上周成長4倍，有登記實名制的藥局才能在下周一由政府配送進貨，台南市指黃偉哲得知市場情況，正協調工廠緊急補貨。

隨著疫情升溫，北台灣出現防疫物資搶購潮，南台灣市場前幾天還持平，14日開始升溫，15日疫情來的太急，市場出現恐慌性搶購潮。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，台南市500多家藥局的口罩與酒精14日就開始銷量暴增，15日上午瘋傳案例暴增後更出現爆買情況，不少人到藥局重覆購買，有人每次買5、6盒口罩，1天內連買3次，還直呼感到不安。

吳振名已向台南市政府反應市場狀況，雖然台南疫情還不嚴重，卻有不少人為北部親友購買防疫物資，各家藥局防疫物資銷量較上周增加3、4倍，大部分的藥局的口罩與酒精都在1天內被搶購一空。

吳振名表示，有登記實名制的藥局，口罩下周一起才可獲政府補貨，至於酒精，短時間內還無法供應。他向上游工廠了解，因為之前疫情趨緩，有的口罩工廠生產線上個月還裁員，不料突然間疫情又嚴峻，一時之間恐怕供貨不及。

黃偉哲向台南市藥師公會了解狀況，已承諾要協調口罩、酒精工廠，緊急調播50萬片口罩，先支應市場需求。

(中時 )