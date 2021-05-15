宣導小組提醒民眾，確實做好個人，戴口罩勤洗手，避免出入人多壅擠的場所，經勸導不聽者，將依法裁罰。（南投縣政府提供）

國內疫情出現感染源不明的本土病例，引起社區感染風險增加，為提高民眾防疫警覺，強化社區防線，南投縣15日起衛生局會同警察局、觀光處、風景管理所及鄉鎮衛生所共同組成防疫宣導小組；利用假日到轄內觀光風景區宣導，提醒民眾到景點時能戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施。

衛生局表示，近期國內出現多起感染源不明之本土確診病例，中央流行疫情指揮中心因應有社區傳播風險升高可能，指示5月11日起至6月8日，將疫情警戒提升至第2級，且部分感染者足跡遍及北中南，並指示各縣市實施相關措施嚴守社區防線。

衛生局依照縣長林明溱於嚴重特殊傳染性肺炎因應對策會議中指示，「積極面對，超前部署，配合中央政策落實各項防疫及管制措施，並做好因應疫情警戒標準有可能會提升至第三級準備，加強各項防疫稽查及宣導工作，配合中央政策擴大落實八大類場所輔導稽查，強化防堵疫情的擴散。」加強縣風景區、觀光景點持續防疫宣導。

南投縣政府防疫宣導小組，今天利用假日到清境農場、奧萬大國家森林遊樂區、溪頭自然教育園區、杉林溪森林生態渡假園區等，進行防疫宣導，提醒觀光遊憩據點遊客在公共場所應保持社交距離，養成勤洗手、戴口罩好習慣，避免出入人多擁擠的場所，倘需進出高感染傳播風險場域應全程佩戴口罩。

宣導小組15日至杉林溪森林生態渡假園區及溪頭自然教育園區宣導，並高舉宣導內容「防疫升級，你我都不能缺席，勤洗手、戴口罩，公共場域應維持社交距離(室內1公尺、室外1.5公尺)並全程佩戴口罩。」等提醒遊客，遊客也熱情比讚回應，場面溫馨。

因應15日驚爆本土確診病例逾180例，行政院宣布防疫升級，雙北三級警戒，衛生局也提醒民眾，確實做好個人，戴口罩勤洗手，避免出入人多壅擠的場所，進入觀光風景區及高感染傳播風險場域務必全程佩戴口罩，經場所人員勸導不聽者，將裁罰新台幣3000至1萬5000元罰鍰。

如有身體不適情形，應盡速就醫診治，如出現疑似症狀，應確實佩戴醫用口罩，就近至指定社區採檢院所就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀。

(中時 )