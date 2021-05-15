因應中央流行疫情指揮中心15日宣布台北市、新北市即日起至5月28日提升疫情警戒標準至第三級，台灣高鐵（2633）宣布，即日起車站內付費候車區禁止飲食，車站大廳餐飲區將採實聯制，鼓勵外帶，敬請旅客確實配合遵守、共同防疫。

此外，由於疫情期間多項活動及行程調整，旅客凡購買5月15日至28日高鐵車票及各高鐵旅遊產品車票，退票免收手續費，退票期限則依各產品規定辦理。

台灣高鐵強調，配合政府各項防疫措施，高鐵各車站及列車已加強清潔消毒頻率，車站清潔消毒頻率提升至每小時一次，各車站並於收班後進行深度清潔消毒。

同時，各車次列車均已加強車廂內清潔消毒，其中銜接時間充裕之車班，將比照收班清潔，進行深度清潔消毒，敬請旅客安心搭乘。

台灣高鐵提醒，即日起至6月8日（二）實施全車對號座，暫停自由座服務，車站付費候車區及車廂內均禁止飲食，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速佩戴口罩。列車上同步暫停高鐵便當、飲料、食品以及各項推車商品販售服務。

台灣高鐵呼籲旅客切實遵守防疫措施，以維護自身及他人之健康安全，自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫；連續量測2次額溫達37.5℃之旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法規定拒絕運送。

旅客若為經衛生福利部疾病管制署公告「具感染風險民眾追蹤管理」之對象（需居家隔離、居家檢疫、自主健康管理或需健康追蹤者），如有購買高鐵車票，且無法於退票期限前取消行程者，可自乘車日起一年內持未經使用之車票及相關證明文件，至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

台灣高鐵已於旅客動線上設置消毒酒精，協助旅客防疫；各車站除提升消毒頻率至每小時一次外，另生飲台型式之飲水機均暫時關閉不提供服務。每車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，都會特別以酒精進行全面消毒，並針對扶手、餐桌等旅客接觸較多的地方加強清潔，另每日於收班後再進行一次全車深度消毒，敬請旅客安心搭乘。

(工商 )