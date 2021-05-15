新冠肺炎疫情警戒升級，金管會16日公布，國銀在台北市共986家分行、新北市則有583家，這1,569家分行周一都將正常開門營運，自動櫃員機（ATM）也要持續補鈔，確保金融服務不中斷。

銀行局表示，目前有合庫銀行通報土城分行員工接觸確診者，及富邦金控通報有員工確診，都已進行清潔消毒動作，目前沒有周一不營業的情形，且到目前為止，沒有銀行通報周一有分支機構無法開業的情形。

證期局亦表示，所有證券營運據點周一也都會正常上班，但依據三級防疫進行相關作業。

調查到5月13日為止，已有26家本國銀行及9家外銀或陸銀在台分行，進行總行部門的異地辦公；同時有13家本國銀行及15家外銀或陸銀在台分行，已有員工居家辦公；也有10家券商、2家投信及1期貨商開始部門異地辦公；9家券商、12家投信有員工居家辦公。保險業部分，有5家壽險、12家產險啟動異地備援，8家壽險、4家產險及1再保公司是有員工居家辦公。

金管會表示，已要求金融機構一定要確保營運及金融服務不中斷，儘可能降低人員的直接接觸，採線上或視訊溝通與聯繫，啟動遠端工作，必須確保相關授權、資安防護及內控等措施。

中央疫情指揮中心已將雙北防疫警戒升到三級，室內聚會不逾五人，但上班上學排除，銀行局副局長黃光熙表示，17日（周一）銀行各分行維持正常服務，但要求各銀行要作好防疫措施，如要求客戶全程配戴口罩、量體溫才能進入分行，至於人數控管及客戶分流導引等，則依各銀行自行規劃，目前並沒有接到有銀行申請分行正常營運有困難的申請。

金管會亦提醒客戶可多利用網路交易，申辦相關金融服務，可降低人際接觸風險。

(工商 )