本土疫情大爆發，指揮中宣布心雙北升為三級防疫警戒，餐飲業、百貨公司、超市都被要求需實名制，許多民眾需使用身分證掃描或是親手填寫資料；台北市政府對此推出「實名制入場三選一」，民眾可透過網站的「myCode+」服務申請1個專屬自己的QR cord，如此就能省去手寫表格，讓民眾直呼方便。

台北市政府日前公布1項政策，公開「實聯（名）制入場」網站，讓民眾進入網站能選擇3項方式的其中1項，包括「台北通會員」、「myCode+」和「國民身分證」；其中「台北通會員」是由民眾下載APP後，就可以透過APP取得自己的QR cord；而「myCode+」原則上是提供給非中華民國公民、外國人士使用，但台灣民眾也仍可手機號碼，申請到QR cord。

為了防堵疫情，百貨、量販、超市除了落實防疫措施，即日起都快速升級全面實聯制，百貨方面，京站12日起率先實施「入館實聯制」防疫措施，新光三越、遠東百貨、遠東SOGO、台北101、比漾廣場、京站、Global Mall、統一時代百貨台北店及誠品等都跟進；量販、超市像是家樂福、愛買、美廉社也有，好市多因採會員制，可管控進出人員，全聯目前還在研議中。

目前統一超商、全家便利商店、萊爾富、OKmart均實施實聯制，統一超商也暫停販售關東煮等自助區熱食商品。

(中時新聞網)