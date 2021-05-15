勞保局一名外包人員因疑似症狀於13日至醫院採檢，14日時勞保局接獲外包廠商通知該員確診，勞保局立即通報1922疫情通報中心，同時成立疫情應變小組，並採取相關應變措施。

勞保局指出，為維護勞保局業務及對外服務正常運作，配合台北市衛生局調查並匡列與該員密切接觸人員計5人進行居家隔離14天；預防性匡列於同一區域工作者計29人進行居家自主健康管理5天，並每日電訪追蹤；昨天完成辦公室及仰德大樓全區消毒作業。

勞保局也要求所有人員上班時應全程配戴口罩、落實相關清潔消毒與體溫量測，並確實遵守人員分流管制。另勞保局將依分組辦公計畫，自下周一起分階段啟動實施。

勞保局也將積極向民眾宣導，非必要儘量減少臨櫃洽公，避免群聚傳染風險，並多加利用網路等方式辦理；各辦事處管制出入口及洽公人數，實施人員流量控管；落實進入洽公民眾實聯制、消毒及體溫測量；加強防護宣導，要求第一線服務人員佩戴面罩，並停止對外差勤活動，以減少接觸風險。

(中時 )