勞保局今(15日)證實一名外包人員因疑似症狀於5月13日至醫院採檢，當日即請假未上班，於5月14日接獲外包廠商通知該員確診，勞保局立即通報1922疫情通報中心，同時成立疫情應變小組，已完成辦公室及仰德大樓全區消毒作業，並匡列密切接觸人員共5人進行居家隔離14天，於同一區域工作者計29人進行居家自主健康管理5天，經查該外包人員為內勤工作人員，並無對外提供服務，請民眾放心。

勞保局針對所屬外包人員確診採取之相關應變措施說明如下：

勞保局一名外包人員因疑似症狀於5月13日至醫院採檢，當日即請假未上班。嗣於5月14日接獲外包廠商通知該員確診，勞保局旋即通報1922疫情通報中心，同時成立疫情應變小組，並採取相關應變措施。另查該員為內勤工作人員，並無對外提供服務，請民眾放心。

勞保局接獲廠商通報後，為維護勞保局業務及對外服務正常運作，立即採取相關應變作為說明如下：

一、5月14日立即實施人員隔離或自主健康管理

(一)配合台北市衛生局調查並匡列與該員密切接觸人員計5人進行居家隔離14天。

(二)預防性匡列於同一區域工作者計29人進行居家自主健康管理5天，並每日電訪追蹤。

二、勞保局於5月14日已完成辦公室及仰德大樓全區消毒作業。

三、要求所有人員上班時應全程配戴口罩、落實相關清潔消毒與體溫量測，並確實遵守人員分流管制。另勞保局將依分組辦公計畫，自下周一起分階段啟動實施。

四、勞保局第一線服務之應變措施:

(一)積極向民眾宣導，非必要儘量減少臨櫃洽公，避免群聚傳染風險，並多加利用網路等方式辦理。

(二)各辦事處管制出入口及洽公人數，實施人員流量控管。

(三)落實進入洽公民眾實聯制、消毒及體溫測量。

(四)加強防護宣導，要求第一線服務人員佩戴面罩，並停止對外差勤活動，以減少接觸風險。

(中時新聞網)