台中市15日下午將召開緊急會議說明確診者足跡。（台中市衛生局提供)

疫情升溫，台中市也出現一名29歲確診者，13日出現發燒已收治在負壓隔離病房，由於該男租房在龍井，以東海商圈為生活圈，台中市除公布足跡也宣布東海商圈店家禁止內用，只能透過外送平台供餐，外帶則需落實實聯制；另確診者發病前到過三家店家則必須暫停營業待完成消毒再由市府決定復業時間。

在這波本土群聚疫情中台中市也出現一確診病例，台中市政府緊急召開台中市確診案例說明記者會，市長盧秀燕、衛生局長曾梓展、環保局長陳宏益、經發局長張？源、新聞局長黃國瑋共同出席，公布台中該名確診案例足跡，並向外界說明市府因應作為。

市長盧秀燕表示，針對個案所涉足跡，已匡列14名接觸者，要求居家隔離，另有141人需自主健康管理，接觸者均全盤掌握並密切追蹤，請民眾無須恐慌。

曾梓展表示，台中市新增的此名確診病例，為台中今年首例本土確診個案，本國籍29歲男性，近日無出國史，5月7日約22時自台中龍井租屋處回彰化老家，5月9日17時返回租屋處；於彰化老家曾接觸彰化確診個案（媽媽及姊姊），並於5月13日出現頭暈、四肢無力、乾嘔、發燒等症狀，5月14日安排前往醫院採檢後確診。

經疫調足跡，個案5月9日20時至22時間曾至東海商圈買晚餐、四季精品百貨東海店及愛迪達東海店；10日20時30分於東海商圈買晚餐後返回租屋處；11日20時30分前往全聯福利中心台中東海店，停留約10幾分鐘；12日、13日20時30分於東海商圈買晚餐後返回租屋處。

陳宏益表示，市府陸續在公共區域進行消毒作業，針對此個案涉及場所也已於15日凌晨全面完成消毒，接下來會再視疫情發展增加消毒的範圍和頻率；張？源指出，市府也已請個案居住處所及所涉足跡：四季精品百貨東海店及愛迪達東海店、全聯東海店三店家暫停營業閉館消毒；而東海商機店家全部禁止內用，外帶需落實實名制，否則只能透過外送平台供餐，直至6月8日止。

曾梓展也提醒，民眾若曾於上述所列時段及地點活動，應自主健康管理，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。

(中時 )