女星周迅是三金后冠的大滿貫演員，她除了是演藝圈的演技派代表之外，擁一張童顏的周迅，還是著名的美魔女一枚，周迅近日就亮相彩妝代言活動，她美穿金色的貼身抹胸禮服，邪惡視角更是讓周迅的身材曲線全都露。

周迅昨（14日）以一襲金色抹胸的貼身長洋裝，絕美出席美妝代言活動，保養有術的周迅不只顏值精緻，禮服的貼身設計更是讓她前凸後翹的身材全都露，周迅今下午就在微博曬活動照，只見踩著高跟鞋的周迅氣質拉著裙襬，而一張由上往下的拍照視角，讓周迅的雙峰和蠻腰見客，46歲身材保養得極好，網友也紛紛大讚：「太美了，好有氣質」、「想給周女士撐傘」、「女神真好看」、「女神的美和氣質真的是如影隨形，美到不要不要的」。

周迅美穿貼身抹胸禮服，邪惡視角更是讓她的身材曲線全都露。（圖／取材自i周迅微博）

其實周迅當年出道時，就以獨特的靈氣和一雙炯炯有神的大眼睛引發關注，周迅還因此有「落入凡間的精靈」的美名，而天生麗質的周迅不只保養有術，46歲的她還保有一顆童心，周迅日前則曬出收工後的放風照，只見周迅頂著精緻妝容現身夾娃娃機店，她表情嚴肅、專注地操作搖桿，又對著機台前後比對，周迅夾娃娃的模樣認真又緊張，但最後仍挑戰失敗、沒有夾到娃娃，周迅還露出尷尬的傻笑表情，模樣呆萌，頂著精緻巴掌臉的周迅五官立體、俏麗，俏麗模樣實在美翻。

周迅日前曬玩夾娃娃機照，女神童心未泯模樣萌翻。（圖／取材自i周迅微博）

(中時新聞網)