據《衛報》與《路透社》等外報導，一向為全球疫情模範生的台灣，卻在15日單日激增180例本土病例，為新冠疫情大流行以來最嚴重的一日。目前台灣以提升台北市與新北市至第三級警戒，包括家庭聚會、多個行業都遭限制，並實施口罩配戴，將為期2週以防堵疫情。

《衛報》指出，相較於全球各地在過去一年來因疫情而踉蹌難行，台灣無疑是防疫模範生，持續維持低確診人數；然而，15日確診人數的激增，讓2,470萬人的小島總確診數上看1,470例，為大流行開始以來社區感染比例最高的一天。過去以來，台灣確診病例多半為境外移入感染。

報導指出，這次大爆炸中最為人憂心者，莫過於新增的180例中，不明感染源的數字，這讓衛福部部長陳時中在15日的新聞記者會上宣布，台北市與新北市由原本的第二級警戒提升到第三級，這項規定將持續到5月28日為為止。；若進入第四級，意味著北台灣兩大重鎮將封城。

報導引述相關規定，第三級意味著民眾在公共場所將強制配戴口罩，限制室內5人以上、室外10人以上的聚會。除民生必需、執法、政府與醫療服務外，其餘的商業活動一律關閉。《衛報》提到，雖然民生必需品沒有提及將關閉，但民眾卻瘋狂湧入超市、搶購並囤積民生物資。

Scenes at a grocery store in Taipei, only 30 minutes after new Level 3 pandemic restrictions were announced. Shelves are empty. Checkout lines are snaking around the building. The wait is 1+ hour and getting longer 🛒 pic.twitter.com/YuzQtp4Zv3 — Leslie V. Nguyen-Okwu 阮蕾 (@lnguyenokwu) May 15, 2021

《衛報》表示，為亡羊補牢，台灣政府規範發生社區感染的居民須保持社交距離，周遭的學校、公共聚會也會喊卡。事實上，在週六爆發的180例中，萬華就高達43例，萬華疫情主要圍繞在性產業與茶室工作者身上，目前正進行快篩檢測。為避免任何黑數存在，政府承諾不會對性工作者與沒有身分證的人進行秋後算帳，可以放心前來篩檢。

至於台灣其他地區則仍在第二級警戒，但關閉娛樂場所、宗教聚會與活動，台灣與帛琉的旅遊泡泡也喊暫停，香港則提升來自台灣旅客的檢疫要求。陳時中強調，除非連續7日出現100名確診病例，否則不會升級至第4級。

《路透社》則報導，不斷增加的感染數讓台灣股市嚴重動盪，但蘇貞昌仍堅持台灣經濟的基本面仍非常良好。此外，台灣雖然自莫德納與阿斯利康採購數萬劑疫苗，但僅獲得少量疫苗。官員表示，自6月起會有更多疫苗到位。

(中時新聞網)