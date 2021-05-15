文化部公布「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運損失之事業補助申請須知」，先行盤點需求，以3億元規模，針對6月8日前受「室外500人以上、室內100人以上集會停辦」、「座位改採梅花座」等規定影響之表演藝術展演活動、流行音樂演出及電影國片商業映演的營運支出及票房損失，進行補助。

針對行政院宣布雙北市即日起升級3級防疫措施，含電影院、展覽館等至5月28日前封閉，及藝文公（工）協會、表演團隊及藝術工作者反應因全面涵蓋各類型藝文產業、缺乏個人工作者申請管道，文化部今（15）日表示，將配合政府整體防疫紓困及振興政策，爭取紓困預算，盡努力全面性給予「各類型藝文產業及工作者」必要協助。

文化部強調，此次「營運損失補助專案」對象，含「藝文團隊或個人工作室」所舉辦的「展演」及「映演」活動，因防疫措施取消、延期或縮減人數發生的損失，都可申請。申請補助者列舉成本，皆應充分考量並納入「協力團隊或個人」，詳列申請補助項目，落實照顧各環節工作者。

文化部同步配合行政院作業，啟動藝文紓困3.0各項規劃。經歷去（109）年疫情艱困的2次藝文紓困，文化部理解各領域藝文工作者受影響樣態，配合行政院作業，將儘速公告藝文紓困3.0方案，以全面性照顧各領域、各類型藝文工作者度過疫情難關。

(工商 )