因應疫情升溫，法務部今天彙整違反防疫規定的態樣及處罰依據，重申政府將強力執法，若拒不繳交罰鍰，行政執行署也將強力強制執行，請勿以身試法，以免害人害己。

法務部指出，違規態樣包括拒絕、規避或妨害調查傳染病來源（疫調），例如疫調時謊稱同住子女出國，可依傳染病防治法，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

此外，目前防疫措施包括雙北外出全程戴口罩、雙鐵及八大場所戴口罩等，如有違規，可依傳染病防治法處3000元以上1.5萬元以下罰鍰。

在關閉歌廳、舞廳等特定場所及停止宗教活動（進香、繞境）、全國社團停止交接等防疫規定方面，可處違反者6萬元以上30萬元以下罰鍰；違反停止室內5人以上、室外10人以上聚會規定者，也可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

法務部表示，散播疫情謠言或不實訊息，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金；囤積防疫物資或哄抬價格（例如醫用口罩、防疫酒精、額溫槍等），可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

另方面，確診個案或通報疑似個案，不遵行衛生主管機關（或醫療院所）指示，擅自離開隔離病房，有感染他人之虞，則可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。（編輯：張銘坤）1100515

(中央社)