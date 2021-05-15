110學年度國中教育會考寫作測驗題目為「未成功的物品展覽會」，並以圖表的方式呈現，要求考生省視個人過往。(李侑珊翻攝)

110學年度國中教育會考寫作測驗題目為「未成功的物品展覽會」，要求考生省視個人過往，分享準備將放入一項什麼樣的展品？並描述外觀有何特別之處？情感上，意義又是什麼？以此陳述經驗、感受與想法。國文老師認為，題幹已清楚引導孩子，只要能夠清楚並合理從生活經驗來表達，拿高分並非難事。

今年度國中會考寫作測題目為「未成功的物品展覽會」，考題提出4項展覽題目即內容，分別是「廢棄的魚缸」、「落選的科展作品」、「被拒絕的紀念服」與「一連串失敗紀錄的照片」，要求考生依照題幹作為線索，寫出個人經驗、感受與想法。

嘉義縣東石國中國文老師李育靜表示，今年作文題目與學生生活情境結合，讓學生審視自已過往的生命經驗，透過回顧、思考 進而寫出自己的感悟，寫作情境符合國中學生的生活經驗

李育靜認為，以圖表的方式來呈現考題，能讓學生聯想到自己的生活經驗，進而提出自己「未成功的物品」的說明與描述，進而反思此樣物品對於自己的意義與價值。因此，透過圖文訊息的引導及說明，學生可掌握寫作的取材重點，寫作鋪陳如結構、組織完整，要拿到高分並不難。

苗栗縣烏眉國中校長林孟君指出，考題自說明引導學生，並從不同的事例中，層層喚起學生的生活經驗，經由省思回顧、轉變反思到重新的開始，珍視「未成功」的經驗與過程，觸發新的思考喚起對生活及未來的期待。

林孟君強調，「未成功」的素材轉折性高，寫作發展空間寬廣，能讓喜歡抒情與知性兩種不同論調的學生，都在考試有表現機會，即敘事、描寫、說明或議論的寫作方式，在此題皆有多元開展的空間。

(旺報 )