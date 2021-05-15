因應今天上午行政院臨時記者會，本土案例單日確診180人，台北市、新北市自5月15日至28日升級至第三級防疫警戒，國內包括和泰汽車、裕隆日產，南陽實業、台灣賓士、台灣福斯、汎德永業等宣佈提升防疫措施，包括銷售、售後維修保養採預約方式，以及線上商談、到府試乘及實聯制等防疫措施。

和泰汽車表示，其代理之TOYOTA、LEXUS、HINO營業據點相關作業均遵照政府防疫指示及措施辦理。銷售流程建議採線上商談、到府試乘及簽約，試乘時全程需戴口罩，試乘前後都會立即消毒。若有購車或保修需求顧客來訪，將落實量測體溫及消毒及實聯制。各據點也將停止提供飲食服務，加大客休桌安全間距至1.5公尺，保持社交距離規範，並加強據點設施消毒作業。

裕隆日產表示，代理之NISSAN、INFINITI營業據點防疫措施提供網路預約試乘客製化服務，服務人員會將車輛開至指定地點試車，試乘車每日強化清潔、消毒，試乘活動及展間賞車皆依據政府規範。展間賞車及試乘活動採取實名制、量測溫度、全程配戴口罩、保持安全距離、集結人數等規定。

汎德表示，BMW全台展示中心除了落實訪客「實聯制」，員工每日測量體溫，且所有服務人員皆配戴口罩，展示車與試乘車定期消毒，接待區、客休區及公共區域每60分鐘全面消毒，洽談、用餐以梅花座或隔板維持社交距離。此外，車輛保養後，將全面進行重點消毒，車主亦可透過電話預約專人取送車保養服務。

(中時 )